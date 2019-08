Política Em evento, Bolsonaro anuncia troca de caneta francesa por brasileira, mas assina documento com Bic “A caneta agora é Compactor. Não é Bic, não”, disse rindo o presidente, quando se preparava para assinar um documento em evento no Palácio do Planalto

Em meio à “troca de farpas” com o presidente da França, Emmanuel Macron, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (29) – sem citá-lo – que mudou a marca de sua caneta, que ele dizia ser uma Bic desde a época da campanha eleitoral. Ele mostrou que agora está com a Compactor. A Bic é de origem francesa, com sede na cidade de Clichy. Já a Compactor é u...