Política Em estado regular, Iris consegue caminhar e equipe médica começa a avaliar alta Utilizando sonda para alimentação, previsão é que na próxima semana ele possa iniciar dieta oral, quando será analisada a capacidade de deglutição

Com melhoras no estado de saúde, o ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) conseguiu caminhar nesta quinta-feira (19) até o banheiro do quarto onde permanece internado após sofrer acidente vascular cerebral (AVC). A possibilidade de alta do hospital, o Instituto de Neurologia de Goiânia, começou a ser discutida pela equipe médica. A previsão é que ...