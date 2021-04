Atualizada às 11h41.

Na manhã desta sexta-feira (9), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) concede sua primeira entrevista ao Jornal O POPULAR e a CBN Goiânia após a saída do MDB do Paço Municipal, na capital. No encontro, no Paço Municipal, o gestor falou ainda sobre a mudança no secretariado, a pandemia de Covid-19 e outros assuntos. Ele afirmou que que a medida será necessária para evitar aumento de ocupção em leitos de UTI na Capital.

Nós tivemos os primeiros 14 dias fechados, estamos vivendo agora os 14 dias abertos. Temos a preocupação pois neste momento Goiânia está abaixo dos 90% de ocupação de leitos. Temos leitos para serem abertos, porém uma dificuldade que temos hoje, não só em Goiânia, que é a contração de médicos. Esse tempo que tivemos agora fechados, nós temos respostas agora. Hoje em Goiânia estamos com leitos disponíveis de UTI e enfermaria, mas nós sabemos que esses 14 dias abertos e o feriado que houve vamos ter um acréscimo nos pedidos de leitos, essa é a nossa precocução hoje, disse Rogério Cruz.

Logo no início da entrevista, Rogério afirmou que o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, continuou no cargo por ser apartidário. “Foi acolhido por todos nós, não foi partidário e por isso está conosco." Já em relação à escolha dos secretários, o gestor afirmou que eles foram escolhidos seguindo caráter técnico.

Questionado se teria se negado a atender o presidente do MDB Goiás, Daniel Vilela, Rogério negou que isso tenha acontecido, mas afirmou que não pode ficar atendendo ao telefone o tempo todo. O prefeito também afirmou que fez convite para que Daniel assumir um cargo na administração municipal, mas ele não aceitou porque tinha que resolver assuntos pessoais. “Ao assumir a Prefeitura de Goiânia, as decisões têm que ser do prefeito. Se ele se sentiu inútil em algum momento por não fazer parte da nossa gestão, essa questão não é nossa. Mas que ele foi convidado, foi.”

Rogério destacou ainda que durante a campanha Daniel ficou dez dias sem conversar com o pai Maguito Vilela. “Aliás, sempre bom lembrar, durante a campanha, ele ficou 10 dias sem aparecer e falar com o próprio pai dele.”

Sobre a suspensão dos contratos de reconstrução e recuperação asfáltica, Rogério informou que os decretos não concentraram poderes na Secretaria de Governo (Segov). Ele afirmou ainda que empresário responsável pelos contratos esteve na prefeitura conversou com integrantes da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), mas ele não o atendeu. Rogério informou ainda que os serviços asfálticos devem ser retomados na próxima semana. Nos decretos as obras foram suspensas por quatro meses, ou seja, 120 dias.