Atualizada às 10h57.

Na manhã desta sexta-feira (9), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) concede sua primeira entrevista ao Jornal O POPULAR e a CBN Goiânia após a saída do MDB do Paço Municipal, na capital. No encontro, no Paço Municipal, o gestor deve falar ainda sobre a mudança no secretariado, a pandemia de Covid-19 e outros assuntos.

Logo no início da entrevista, Rogério afirmou que o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, continuou no cargo por ser apartidário. "“Foi acolhido por todos nós, não foi partidário e por isso está conosco." Já em relação à escolha dos secretários, o gestor afirmou que eles foram escolhidos seguindo caráter técnico.

Questionado se teria se negado a atender o presidente do MDB Goiás, Daniel Vilela, Rogério negou que isso tenha acontecido, mas afirmou que não pode ficar atendendo ao telefone o tempo todo. O prefeito também afirmou que fez convite para que Daniel assumir um cargo na administração municipal, mas ele não aceitou porque tinha que resolver assuntos pessoais. “Ao assumir a Prefeitura de Goiânia, as decisões têm que ser do prefeito. Se ele se sentiu inútil em algum momento por não fazer parte da nossa gestão, essa questão não é nossa. Mas que ele foi convidado, foi.”

Rogério destacou ainda que durante a campanha Daniel ficou dez dias sem conversar com o pai Maguito Vilela. “Aliás, sempre bom lembrar, durante a campanha, ele ficou 10 dias sem aparecer e falar com o próprio pai dele.”