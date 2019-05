Política Em discussão do novo Código Tributário, CCJ aprova isenções e descontos no IPTU Entre as emendas aprovadas está a isenção do tributo para entidades que se declaram de utilidade pública

Os vereadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia se reuniram mais uma vez na manhã desta quarta-feira (8) para discutir emendas ao texto do novo Código Tributário do Município, que tramita na Casa desde o ano passado. Como a matéria recebeu quase 50 emendas, os vereadores decidiram discutir as propostas em blocos...