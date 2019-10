Política Em diário, FHC falava em ‘atraso’ com governo Lula No quarto volume da série ‘Diários da Presidência’, tucano afirma que era pessimista com a eleição do petista, mas depois mudou o tom

No quarto e último volume da série Diários da Presidência, que chega às livrarias no dia 25, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso conta o processo de aproximação de Luiz Inácio Lula da Silva e de outras lideranças petistas de posições políticas defendidas pelo mercado na economia e revela bastidores dos dois últimos anos de seu mandato e no delicado período da t...