Política Em dez anos, seis projetos tentaram isentar igrejas em Goiás De autoria do deputado Henrique César (PSC), que é pastor da Assembleia de Deus, proposta retira cobrança de ICMS sobre água, energia e esgoto; pelo menos outros cinco textos já foram vetados

A proposta do deputado estadual Henrique César (PSC) para isentar igrejas do pagamento de ICMS nas contas de energia, água e esgoto já é a sexta com o mesmo objetivo apresentada nos últimos 10 anos, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A Secretaria de Estado da Economia chegou a apresentar uma resposta quanto ao projeto atual, dizendo que essa renúncia de arrecadação ...