Política Em derrota de Lira, Câmara rejeita texto de PEC para mudar órgão do Ministério Público O texto do relator Paulo Magalhães (PSD-BA) foi rejeitado por 297 votos a favor e 182 contra

Em uma derrota do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o plenário da Casa rejeitou na noite desta quarta-feira (20) a PEC (proposta de emenda à Constituição) que, entre outros pontos, amplia a influência do Congresso no CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público). Faltaram 11 votos. O texto do relator Paulo Magalhães (PSD-BA) foi rejeitado por 29...