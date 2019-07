Política Em depoimento à PF, hacker explica como teria chegado a Glenn Greenwald Por meio de invasões, Walter Delgatti teria conseguido contatos de diversas autoridades até chegar ao de Manuela D’Ávila, que teria intermediado seu acesso ao jornalista

Em depoimento (leia a íntegra no fim deste texto) à Polícia Federal nesta sexta-feira (26), Walter Delgatti, um dos hackers presos na Operação Spoofing, afirmou que repassou informações a Glenn Greenwald, do site The Intercept, e explicou como teria chegado ao jornalista. Walter Delgatti disse que, no 1º momento, invadiu o celular do promotor de Justiça Marcel Zanin ...