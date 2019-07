Política Em delação, Palocci diz que bancos doaram R$ 50 milhões ao PT em troca de favores Bradesco, Safra, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Banco do Brasil e partido negam

Em um acordo de delação premiada, o ex-ministro Antonio Palocci afirmou que bancos fizeram doações eleitorais de R$ 50 milhões a campanhas do PT (Partido dos Trabalhadores) em troca de favores nos governos Lula e Dilma Rousseff. As informações são de reportagem do jornal O Globo publicada nesta sexta-feira (19). Palocci afirmou que os bancos Bradesco, Safra, BTG ...