Política Em Cristalina, Bolsonaro critica isolamento, mas orienta: “Vamos tomar cuidado e usar máscara” Em posto de combustível na BR-040, o presidente cumprimentou apoiadores e pediu a todos que usem máscaras, apesar de ele próprio ter usado o acessório de forma errada

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Alvorada, onde reside em Brasília (DF), e foi de helicóptero para Cristalina (GO), a 130 km da capital federal, na manhã deste sábado (2). Em posto de combustível na BR-040 cumprimentou apoiadores e pediu a todos que usem máscaras para evitar a contaminação pela covid-19. O canal Foco do Brasil publicou registro da vis...