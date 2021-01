Política Em cortejo, Goiânia e Aparecida se despedem de Maguito Vilela A passagem do caixão, que seguia em carro aberto do Corpo dos Bombeiros, foi uma forma de despedida do prefeito, que foi eleito e empossado dentro de uma UTI

O corpo de Maguito Vilela saiu de São Paulo e foi levado pelas ruas de Goiânia e Aparecida de Goiânia, por onde recebeu emocionadas homenagens. A passagem do caixão, que seguia em carro aberto do Corpo dos Bombeiros, foi uma forma de despedida do prefeito, que foi eleito e empossado dentro de uma UTI.Maguito morreu na madrugada de ontem, em São Paulo. Por volta das...