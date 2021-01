Política Em cortejo, corpo de Maguito deixa hangar rumo a Aparecida de Goiânia Corpo do prefeito licenciado de Goiânia ainda volta à capital, onde será velado, e depois será encaminhado a Jataí, onde será feito o sepultamento

O corpo de Maguito Vilela (MDB) saiu do Hangar Governador José Ludovico de Almeida, em Goiânia, por volta das 17h30 desta quarta-feira (13). Com escolta policial, o corpo está sendo transportado em viatura do Corpo de Bombeiros e segue para o Paço Municipal de Goiânia. Depois, passará por Aparecida de Goiânia, município do qual Maguito foi prefeito por dois mandatos. O...