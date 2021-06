Política Em convenção, Flávio diz que Bolsonaro quer um partido com segurança jurídica Partido que se aproximou da família Bolsonaro, o Patriota realizou uma nova convenção nacional nesta segunda para chancelar mudanças no estatuto da sigla, que foram pedidas pelo presidente

Durante convenção nacional do Patriota nesta segunda-feira (14), o senador Flávio Bolsonaro (RJ), disse que, antes de decidir sobre eventual filiação ao partido, o presidente Jair Bolsonaro aguarda a sigla resolver questões internas. A legenda, porém, continua rachada.“O presidente quer vir com esse cenário, com esse contexto de tranquilidade, e segurança jurídica, obviamente”,...