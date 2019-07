Política Em carta aberta, Iris pede que Daniel Vilela perdoe prefeitos que apoiaram Caiado Texto foi encaminhado por Iris ao presidente do Diretório Estadual do partido no fim da tarde desta quarta-feira (10)

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, encaminhou carta aberta ao presidente do Diretório Estadual do MDB, Daniel Vilela, no fim da tarde desta quarta-feira (10). No texto, Iris pede que “todos os envolvidos nos acontecimentos políticos que geraram a luta interna no MDB tenham abertura para um amplo entendimento que começa pelo gesto simples do perdão”. A frase faz referências a...