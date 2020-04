Política Em carta, 25 governadores pedem ao Senado que aprove o socorro da forma como passou na Câmara Pressão de Estados ganha força num momento em que o governo federal apresentou proposta alternativa ao texto aprovado pelos deputados e busca apoio de senadores

Os governadores marcaram posição e pediram aos senadores para aprovarem o projeto da Câmara que garante socorro emergencial aos Estados e municípios para o enfrentamento da covid-19. Em carta assinada por 25 Estados, eles apelam “para o espírito patriótico” do Senado para a aprovação do projeto pelo reconhecimento do empenho na adoção de med...