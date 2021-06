Política Em busca de votos para prévia, Doria vem a Goiás em julho Governador de São Paulo será o primeiro a visitar o Estado, em meio à disputa interna no PSDB por vaga de candidato do partido à Presidência da República

O governador de São Paulo, João Doria, deve ter agenda em Goiás no dia 10 de julho, em meio à busca de votos para as prévias que vão escolher o candidato do PSDB a presidente da República no ano que vem. A visita foi um pedido do próprio Doria, que deve se reunir com os convencionais tucanos em um evento na capital. O diretório estadual ainda não definiu detalhe...