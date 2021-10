Política Em busca de ‘novo Novo’, liberais conversam com Eymael e Partido da Mulher Quem tem liderado essa busca por um “novo Novo” é o empresário Salim Mattar, ex-secretário de Desestatização do Ministério da Economia

A crise no Novo deixou uma legião de liberais em busca de uma nova alternativa partidária. Líderes que se afastaram da legenda por divergências com seu fundador, João Amoêdo, e que se recusam a abraçar a defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro correm para encontrar uma casa a tempo da disputa eleitoral de 2022. Quem tem liderado essa busca por um “novo ...