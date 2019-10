Política Em busca de investimentos, Bolsonaro chega aos Emirados Árabes neste sábado (26) Um dos focos da viagem é divulgar a carteira do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) para atrair os fundos soberanos árabes

Após uma semana na Ásia, o presidente Jair Bolsonaro inicia neste sábado, em Abu Dhabi, a viagem pelo Oriente Médio. Direto do aeroporto, o primeiro compromisso do presidente foi uma cerimônia militar em homenagem aos mártires da pátria dos Emirados Árabes. Um dos focos da viagem é divulgar a carteira do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) para atrair os fun...