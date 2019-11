Política Em Buenos Aires, Dilma comemora soltura de Lula: "Imensa felicidade" Ex-presidente participa de encontro do Grupo de Puebla

A ex-presidente Dilma Rousseff comemorou o pedido de soltura do petista Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso há 19 meses. "Sinto uma imensa felicidade", afirmou a ex-mandatária ao jornal "Folha de S. Paulo". Dilma está em Buenos Aires, onde participa do encontro do Grupo de Puebla, com líderes de partidos de esquerda da América Latina. Condenado em duas ins...