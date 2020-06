Política Em Atibaia, Queiroz comandou churrasco e bebeu cerveja com ‘amiguinhas' do filho Com uma vida aparentemente confortável, operador de Flávio Bolsonaro também comemorou a queda do Cruzeiro para a série B

Conversas e fotos obtidas pelo Ministério Público do Rio, às quais o Estadão teve acesso, indicam que Fabrício Queiroz levava uma vida ativa na casa de Atibaia em que foi preso na manhã de ontem. Vestindo uma camisa do Vasco, time de coração dele e de Flávio Bolsonaro, o suposto operador financeiro do esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio aparece em u...