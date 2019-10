O governador Ronaldo Caiado (DEM) reuniu seu secretariado na manhã desta sexta-feira (4) no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica, para apresentar oficialmente as mudanças em quatro cargos no primeiro escalão do governo.

“Sei que estou trazendo pessoas preparadas e competentes que vão em muito me ajudar a governar. Cada secretário tem luz própria e autonomia para apresentar sua gestão. Eu tenho uma constelação e faço parte dela, não sou maior do que ninguém”, disse em entrevista coletiva.

Caiado recepcionou a ex-senadora Lúcia Vânia, que assume a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) no lugar de Marcos Cabral, que vai para a Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codego) no lugar Pedro Sales que, por sua vez, vai para a Agência Goiâna de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), antes comandada por Ênio Caiado, que agora assume a Goiás Parcerias.

A reunião anterior à entrevista coletiva teve a presença do vice-governador Lincoln Tejota, da primeira-dama Gracinha Caiado, e dos titulares das principais secretarias de Estado, como Economia, Casa Civil, de Governo, Saúde, Educaçao, Indústria e Comércio, entre outras.

À imprensa, Caiado fez elogios à Lucia Vânia ao comentar o fato de que ela foi candidata ao Senado em 2018 na chapa do ex-governador José Eliton (PSDB).

"Sou um homem que respeita enormemente a oposição. Sempre convivi bem, não tenho a menor dificuldade. Oposição feita com conteúdo é a coisa mais linda do mundo. Sou um homem que começou no parlamento e lá fiquei por 24 anos. O que cresce a democracia é ter pessoas que tenham capacidade, que tenham conteúdo [...] o que eu sou observador é das pessoas que, realmente, dentro da política se transformaram em grandes nomes e também passaram a ser referência nacional, não só em Goiás", disse.