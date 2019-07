Política Em Anápolis, Caiado diz que está “respirando pelo canudinho” e pede ajuda financeira a Bolsonaro Governador de Goiás pediu que presidente interceda junto ao ministro Paulo Guedes, da Economia, por um empréstimo ao Estado

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), aproveitou a presença do presidente Jair Bolsonaro (PSL) em Anápolis (GO) nesta quarta-feira (31), para pedir ajuda financeira do governo federal ao Estado. Durante discurso, o governador disse que está “respirando pelo canudinho” e pediu que Bolsonaro interceda por ele junto a Paulo Guedes, ministro da Economia. “Quero que no...