Política Em Anápolis, Bolsonaro assinará contrato de concessão da BR-153 na sexta-feira (1º) A passagem pelo Estado faz parte do roteiro de viagens pelo país em comemoração aos 1000 dias de governo, e deverá contar ainda com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fará nova visita a Goiás na sexta-feira (1º), desta vez na cidade de Anápolis, na Região Metropolitana de Goiânia, onde assinará o contrato de concessão da BR-153 no trecho de 850,7 quilômetros que liga a cidade goiana a Aliança do Tocantins. A passagem pelo Estado faz parte do roteiro de viagens pelo país em comemoração aos 1...