Política Em alta com Bolsonaro, novo ministro da Justiça ganhou até sala no Palácio do Planalto na pandemia Servidor de carreira da Advocacia-Geral da União desde 2000, Mendonça se tornou um dos principais conselheiros do presidente nos últimos 16 meses

Nos 16 meses de governo Jair Bolsonaro em que esteve à frente da Advocacia-Geral da União, André Luiz Mendonça, que toma posse nesta quarta-feira, 29, como ministro da Justiça, se tornou um dos principais conselheiros do presidente. O prestígio garantiu até mesmo uma sala no quarto andar do Palácio do Planalto. O espaço foi criado e...