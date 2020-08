Política Em ação contra goiana,TSE veta punir abuso religioso em eleições Tese do ministro Edson Fachin de fixar punição específica foi rejeitada; maioria considerou que não se pode penalizar apenas lideranças de igrejas

Um processo de cassação movido em 2016 contra o mandato da vereadora Valdirene Tavares (Republicanos), do município de Luziânia, acabou levando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a votar proposta de fixar punição por abuso de poder religioso em campanhas. A tese, defendida pelo ministro e vice-presidente do tribunal, Edson Fachin, acabou sendo rejeitada com seis votos ...