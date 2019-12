Política Em 2019, STF impôs derrotas ao Planalto Primeiro revés do governo Bolsonaro ocorreu em junho; Corte impediu extinção de conselhos criados por lei

O Supremo Tribunal Federal (STF) impôs várias derrotas e deu duros recados ao governo de Jair Bolsonaro ao longo de 2019. O plenário da Corte restringiu a extinção de conselhos pelo Executivo, manteve a demarcação de terras indígenas com a Funai e suspendeu o fim do DPVAT. Além disso, em decisões individuais, foram barradas alterações no Conselho Nacional da Criança e do...