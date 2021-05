Política Em 1997, tribunal foi recriado 55 dias depois de ser extinto

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) chegou a ser extinto na década de 1990, por proposta do ex-governador Maguito Vilela, mas foi recriado menos de dois meses depois. Na época, além de insatisfação de políticos que haviam sido alvos de processos no tribunal, havia um movimento de cobrança de transparência sobre a folha e contratações do órgão.O PO...