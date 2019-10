Política Em 1ª sessão no STF, Aras diz ter compromisso com regime democrático Afirmação do novo PGR é uma resposta às declarações do ministro Celso de Mello

O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, disse na sessão desta quinta-feira, 3, do Supremo Tribunal Federal (STF) que tem "compromisso com a defesa da ordem jurídica e do regime democrático". Em uma curta declaração na sessão que marcou a sua estreia no STF na condição de chefe do Ministério Público Federal (MPF), Aras relembrou uma fala do decano do STF, m...