Política Em áudio, prefeito de Quirinópolis revela que grande parte de sua equipe contraiu Covid-19 No registro, Gilmar Alves da Silva cita a situação de secretários e da chefe de Vigilância, e lamenta a situação: “Estou quase ficando sozinho na prefeitura"

A administração do município de Quirinópolis, no Sul de Goiás, passa por uma situação difícil. Diversos integrantes da equipe do prefeito Gilmar Alves da Silva foram contaminados pela Covid-19. Segundo ele, cerca de 30 profissionais da saúde do município também foram infectados. Em áudio compartilhado nas redes sociais, Gilmar lista entre os contaminados o secret...