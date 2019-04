Política Eliton admite uso de avião de empresário sem pagamentos O ex-governador disse que em 2016 fez voos sem contrato no King Air porque o PSDB, ao qual era filiado, iria locar a aeronave, o que não se confirmou

Em depoimento à Polícia Federal por conta da Operação Decantação 2, o ex-governador José Eliton (PSDB) admitiu ter utilizado o avião do empresário Carlos Eduardo Costa, dono da Sanefer, para viagens em 2016 sem contrato e com pagamentos não formalizados. Até então, ele vinha dizendo que fez uso dos voos com os devidos registros e pagamentos declarados.No depoimento presta...