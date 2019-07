A privataria ameaça a UFRJ

A Universidade Federal do Rio de Janeiro trabalha, com o BNDES e o Banco Fator, na modelagem de uma licitação para conceder, por até 50 anos, 485 mil metros quadrados de terrenos na Ilha do Fundão e na Praia Vermelha (onde fica o falecido Canecão). Quem desenhou a girafa…