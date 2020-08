Política Elias Vaz lança pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia Evento virtual foi realizado nesta quinta-feira (27) e transmitido pelo Facebook

Deputado federal goiano, Elias Vaz (PSB) lançou ontem sua pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia, em evento on-line transmitido em sua página no Facebook. Na live, Elias estava acompanhado do presidente do PSB Metropolitano, José Alves, e da apresentadora Bia Cardoso, e falou sobre demandas de Goiânia e dos municípios em geral, como mudanças no pacto federativo. Durante o even...