Política Eleitores de Macapá vão às urnas para o segundo turno das eleições O pleito deveria ter sido realizado no mês passado, durante as eleições municipais em todo o país, mas foi adiado pelo Tribunal Superior Eleitoral em função dos problemas no fornecimento de energia elétrica no estado

Os eleitores de Macapá vão às urnas neste domingo (20) para o segundo turno das eleições municipais. A votação será realizada para a escolha do prefeito e do vice-prefeito da capital da Amapá. O pleito deveria ter sido realizado no mês passado, durante as eleições municipais em todo o país. mas foi adiado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em função dos proble...