Vanderlan lidera 2º turno, mas vantagem encolhe

Com oscilação positiva de 4 pontos porcentuais, o ex-governador Maguito Vilela (MDB) conseguiu reduzir a vantagem do senador Vanderlan Cardoso (PSD), mas ainda seria derrotado no segundo turno das eleições à Prefeitura de Goiânia pelo pessedista, segundo a quarta rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, realizada dos dias 3 a 5 de novembro. De acordo com o levantamento, n...