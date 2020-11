Política Para justificar ausência no domingo, eleitor deve baixar e-Título neste sábado Cadastro no serviço pode ser feito até as 23h59 deste sábado

O eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral no segundo turno das eleições municipais, que ocorre amanhã (29), poderá justificar a ausência durante o horário de votação, entre as 7h e as 17h, por meio do aplicativo e-Título, mas somente se fizer o cadastro no serviço até as 23h59 deste sábado (28). O serviço online também esteve dispon...