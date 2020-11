Política Candidatos a prefeito em Goiânia falam sobre vias prioritárias de ônibus na capital Todas as sextas-feiras, O POPULAR traz a opinião dos candidatos à Prefeitura de Goiânia sobre assuntos importantes e atuais para a próxima gestão municipal na capital

Candidatos são instigados a comentar sobre as vias prioritárias de ônibus, consideradas por especialistas o principal eixo da infraestrutura do trânsito da cidade. Há exceções, que criticam modelo ultrapassado e nada funcional, mas quase todos assumem compromisso de manter os corredores exclusivos e concluir obras. O foco maior, porém, é no funcionamento do transporte c...