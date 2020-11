Política Votação em Goiânia inicia com tranquilidade e 'santinhos' nas ruas Os eleitores têm até às 17h para poder votar

Atualizada Às 10h17 O domingo (15) de eleições iniciou tranquilo nos colégios eleitorais, em Goiânia. Antes das 7h, início da votação, tinha uma pequena fila tanto no Colégio Lyceu, como no Colégio Pedro Xavier Teixeira, no setor Pedro Ludovico. Aliás, nesse último, quem chegava ao local, encontrava "santinhos" de candidatos espalhados pela calçada e pelo gramad...