Virmondes Cruvinel e Cidadania declaram apoio a Vanderlan

Candidato a prefeito de Goiânia pelo Cidadania, o deputado estadual Virmondes Cruvinel formalizará na tarde de hoje (20) o apoio a Vanderlan Cardoso (PSD) ao lado de outras lideranças de seu partido. A decisão foi tomada no início da tarde desta sexta em reunião com a executiva municipal do partido e o vice-governador Lincoln Tejota, que comanda o diretório estadual e...