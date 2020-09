Política Vanderlan se reúne com representantes dos setores de eventos, bares e restaurantes de Goiânia Empresários pediram que o candidato intercedesse junto às autoridades por mais flexibilização durante a pandemia da Covid-19

Candidato à prefeitura de Goiânia e senador por Goiás, Vanderlan Cardoso (PSD) iniciou a agenda desta quarta-feira (30) com reunião com a equipe logo cedo e seguiu para gravação de seu programa eleitoral. Ainda na parte da manhã ele se reuniu com candidatos a vereador em seu escritório e com lideranças políticas para discutir Goiânia e a Região Metropolitana. À tarde,...