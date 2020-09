Política Vanderlan faz reunião com lideranças políticas e participa de missa em Goiânia Candidato à Prefeitura pelo PSD também fez visita a lideranças religiosas da capital

O candidato a prefeito de Goiânia Vanderlan Cardoso (PSD) começou a agenda desta terça-feira (29) em reunião com lideranças políticas. Ainda pela manhã, Vanderlan participou da missa que celebrou a elevação do Santuário Sagrada Família, localizado na Vila Canaã, à condição de Basílica. O início da tarde foi marcado por encontro com empresários, que apresentaram demand...