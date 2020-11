Política Vanderlan encerra campanha em Goiânia ao lado de Caiado e com críticas ao vice de Maguito Candidato do PSD também disse que não pretende mais questionar judicialmente a candidatura do emedebista, que passou o segundo turno internado com Covid-19

Às vésperas da votação do segundo turno em Goiânia, o encerramento da campanha de Vanderlan Cardoso (PSD) foi feito com a concentração de carreatas que partiram de diversas regiões da capital e se encontraram na Praça Cívica. O pessedista chegou acompanhado do vice, Wilder Morais (PSC), e do governador Ronaldo Caiado (DEM). No local, carros de som repetiam críticas à...