Vanderlan crê em surpresa das urnas para vitória

O candidato a prefeito de Goiânia, senador Vanderlan Cardoso (PSD), acredita que ainda é possível captar votos dos eleitores indecisos na capital para conseguir surpreender com o resultados das eleições que ocorrem neste domingo (15). Ele se refere às últimas pesquisas de opinião, especialmente a do Instituto Serpes em parceria com O POPULAR, que neste sábado (14) colocou o...