Política Vanderlan Cardoso vota ao lado do governador Ronaldo Caiado e apoiadores Ao chegar no local de votação, apoiadores aproveitaram o momento e cantaram parabéns ao candidato, que faz aniversário neste domingo

O candidato a prefeito de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSD), votou na manhã deste domingo (15) na Escola Estadual Jardim Novo Mundo ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), do candidato a vice-prefeito por sua chapa Wilder Morais, da primeira-dama do estado Gracinha Caiado e outros apoiadores. Ao chegar no local de votação, apoiadores aproveitaram o mome...