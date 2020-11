Política Vanderlan Cardoso vota acompanhado de Caiado Candidato à prefeitura de Goiânia chegou acompanhado do governador Ronaldo Caiado (DEM), da primeira-dama Gracinha Caiado e do vice-candidato Wilder Morais

O candidato à prefeitura de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSD) escolheu o período da manhã para votar no Colégio Estadual Jardim Novo Mundo, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, no Jardim Novo Mundo. O candidato chegou acompanhado do governador Ronaldo Caiado (DEM), da primeira-dama Gracinha Caiado e do vice-candidato Wilder Morais. Vanderlan fez críticas à campanha da campanha de ...