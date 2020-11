Política TSE adia as eleições em Macapá (AP), que vive apagão há nove dias Decisão do presidente Luís Roberto Barroso atende a pedido do TRE, que alega falta de segurança para a votação

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, decidiu na madrugada desta quinta-feira (12) adiar as eleições para prefeito e vereador em Macapá, a capital do Amapá. Barroso atendeu a um pedido do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Amapá, que fez a solicitação devido à falta de energia elétrica na capital. Nos demais municípios do est...