Política TRE reforça equipe na PUC Goiás para prevenir aglomerações no dia de votação No primeiro turno, o maior colégio eleitoral de Goiânia foi tumultuado por concentração de pessoas

Em coletiva dada na manhã deste domingo (29), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), desembargador Leandro Crispim, disse que a manhã de votação foi tranquila, mas informou que as equipes foram reforçadas na Área 2 da PUC Goiás, em Goiânia, já que houve problema de aglomeração no primeiro turno. Trata-se do maior colégio eleitoral de Goiânia, p...