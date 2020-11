Política Sociedade Goiana de Pneumologia repudia críticas de Vanderlan ao médico de Maguito Na última terça-feira (17), o pessedista criticou o fato de o pneumologista Marcelo Rabahi, que é genro de Maguito, ser o responsável técnico pela divulgação dos estados de saúde do emedebista

A Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia (SGPT) divulgou nota nesta sexta-feira (20) manifestando repúdio às declarações do candidato a prefeito de Goiânia, senador Vanderlan Cardoso (PSD), sobre a condução do tratamento médico do também candidato Maguito Vilela (MDB). Na última terça-feira (17), Vanderlan afirmou que o estado de saúde do emedebista era pior do que o divulgado pela equipe, e criticou o fato de o pneumologista Marcelo Rabahi, que é genro de Maguito, ser o responsável técnico pela divulgação das...