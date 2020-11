Política Situação será maioria na Câmara de Rio Verde Coligação de Paulo do Vale elegeu 14 dos 21 vereadores e o prefeito afirma que quer ter convivência harmoniosa com todos os parlamentares

A coligação do prefeito Paulo do Vale (DEM), reeleito em Rio Verde, conseguiu eleger 14 dos 21 vereadores do município. O partido do prefeito, aliás, forma a maior bancada da Câmara, com 5 parlamentares. A renovação da Casa foi baixa, com apenas 8 novatos. O prefeito disse ao POPULAR que já ligou para todos os integrantes da nova legislatura e afirmou que o reto...