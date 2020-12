Política Sem o vírus da Covid-19, quadro de saúde de Maguito Vilela é estável O prefeito eleito continua com suporte da oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), equipamento que o auxilia na respiração

Maguito Vilela (MDB) segue estável, internado no Hospital Israelita Albert Einstein, onde trata de uma inflamação pulmonar causada pela Covid-19. O boletim da unidade, divulgado nesta quarta-feira (2), confirma que o prefeito eleito já está livre do coronavírus, mas continua com os mesmos procedimentos a que estava submetido para se recuperar. O emedebista segue ...